Susy Díaz contó trágica anécdota con su última pareja: "Ya no quiero amor"

Cuando Susy Díaz estaba dándose su baño de florecimiento para recibir de la mejor manera el 2024, sorprendió con una historia sobre el último hombre con el que estuvo saliendo. La exvedette no quiere saber nada del amor y explicó sus motivos. "Te cuento que he tenido tantas decepciones amorosas. El último chico con el que salí casi me descadera, me revienta la silicona y el aceite de avión. Y dije que no, prefiero salud", acotó.