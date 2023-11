Susy Díaz contó cómo se enteró que estaba embarazada de Flor Polo

Susy Díaz brindó una entrevista a 'Estás en Todas' y contó cómo fue la primera vez que sospechó que estaba embarazada. La excongresista recordó que le comentó a Augusto Polo Campos que su falda no le cerraba. "Es el uniforme del canal o me he engordado, tengo que ir al gimnasio", le dijo al compositor, quien en ese momento le aseguró que todo se trataba de un bebé. "Me dijo: 'Estás embarazada'". La rubia señaló que su madre no le habló por un año, pues se molestó de que el padre de su nieto sea un hombre mayor por 30 años.