Christian Domínguez y Pamela Franco: la contundente predicción de Reinaldo Dos Santos

Reinaldo Dos Santos estuvo en un enlace con En boca de todos e hizo una contundente predicción sobre Christian Domínguez y Pamela Franco. El vidente fue categórico y dijo que la pareja no durará mucho tiempo.

"Yo creo que por ahora esta es una tabla de salvación para él, es lo que yo veo en el futuro, está navegando ahorita por aguas y no sabe exactamente para dónde va", afirmó Reinaldo Dos Santos, quien agregó que no ve futuro en esa relación.

"Yo creo que él va a terminar el año, pero yo no lo veo con esta persona (Pamela Franco) más adelante en el futuro", aseguró el brasileño, quien cree que Chistian Domínguez no se quedará con la bailarina. "En esto yo no veo una relación, no hay una relación seria", declaró.

