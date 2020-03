Austin Palao no eligió a Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Sofía Franco para su staff por su edad

¡Les rompió el corazón! Austin Palao hizo un casting en vivo para escoger a las bailarinas de su staff musical y las candidatas fueron Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Sofía Franco. El guerrero no escogió a ninguna porque hay un límite de edad en la convocatoria.

► Mira: Sofía Franco pasó terrible susto al descartar Coronavirus en su hijo

"Acá la producción me está diciendo que por un tema de límite de edad no estarían dentro del staff. Escúchame, pero lo han hecho increíble, no depende de mí, es de mi producción que está acá a mi costado", se justificó Austin Palao, quien provocó las lágrimas de Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Sofía Franco.

Todos los episodios de En boca de todos en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Sofía Franco le quitó el puesto de conductora a Tula Rodríguez