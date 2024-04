Walter le reclamó a Estela por botar a Emilio de su casa: "Yo lo quiero"

Lejos de emocionarse por ver a su madre nuevamente en casa, Walter (Andrés Vílchez) le reclamó a Estela (Tula Rodríguez) por echar a Emilio (Paul Martin) sin piedad. El joven se mostró muy molesto al ver que su padre ya no estaba. "No entiendo por qué lo botaste. No te hagas la víctima. Yo sí lo quiero en mi vida. Tú no sabes lo que ha hecho por nosotros", dijo enojado, dejando desconcertada a su madre hasta el punto que tuvo que irse a su habitación.