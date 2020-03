Coronavirus: Sofía Franco pasó terrible susto al descartar enfermedad viral en su hijo

Sofía Franco contó que su menor hijo está sano y libre del Coronavirus luego que mantuviera contacto con el estudiante del colegio Newton que dio positivo para la enfermedad viral. La animadora contó que su hijo tuvo fiebre alta, pero al final todo quedó descartado.

"El día de ayer me dieron la respuesta del descarte y me ha dado una tranquilidad. Mi hijo estuvo alerta a todas las indicaciones que el protocolo de salud de Minsa no han apoyado mucho y por supuesto mi esposo y la municipacilidad también están ejecutando esos pasos de prevención. Gracias a Dios sí salió negativo", contó la querida exconductora.

