Sofía Franco confirmó reconciliación con Álvaro Paz de la Barra: "Mi corazón perdonó"

Sofía Franco explicó en 'Estás en Todas' el porqué aún no se divorcia de Álvaro Paz de la Barra, pese a estar separados hace varios años. "No nos hemos divorciado, falta esa parte, pero él se rehúsa", dijo la rubia y señaló que hoy en día ya no piensa en ello. "Por ahora no urge el papel, ya pasamos de eso. Él acepta que cometió más errores y a reivindicarlo", agregó.