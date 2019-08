Alejandroa Baigorria desmintió tuit en contra de Gladys Tejeda

Alejandra Baigorria estuvo en el ojo de la tormenta hace unos días y todo por un falso tuit que atacaba a la medallista de oro Gladys Tejeda, la guerrera salió al frente para denunciar que dicha publicación fue una cuenta falsa.

"Yo soy de las personas que de cosas falsas, de cosas de gente sin cerebro no les voy a dar cabida porque es darle lo que busca, yo sé que las personas que me conocen saben diferenciar si es falso o no, para mí no existen ni existió", dijo Alejandra Baigorria.