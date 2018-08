Alejandra Baigorria lloró al presentar a su novio en televisión.

Alejandra Baigorria protagonizó un emotivo momento cuando las cámaras de En boca de todos captaron a su novio Arturo Caballero Pérez en el set. La modelo lloró y le dedicó un tierno mensaje a su pareja.

"Lloro de felicidad porque sí es una buena persona. A él no le gusta este mundo, entonces a mí me sorprendió que se deje grabar y eso es importante para mí. Me emociona saber que está aquí y comparte lo que yo hago, porque no es fácil estar con una persona que está en este medio", dijo Alejandra Baigorria entre lágrimas.

