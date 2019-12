Tilsa Lozano desmiente reencuentro con Juan Manuel Vargas: "Es una absoluta mentira"

"No voy a decir nada malo de él (el estilista), porque yo lo quise mucho. Fue muy amigo mío y yo no juego así. Lo único que sí puedo decir y desmentirlo tajantemente es que yo con Juan Manuel Vargas no tengo ningún tipo de comunicación hace más de cuatro o cinco, ya perdí la cuenta. Él tiene a su familia, yo tengo a mis hijos y darle tranqulidad a todos de que esa es una mentira absoluta", sostuvo Tilsa Lozano.

Además, la integrante del jurado de El dúo perfecto criticó al medio que le dio tribuna a su examigo para decir lo que ella señaló como mentira. "Hay que tener pruebas de las cosas. Él sabe que es mentira", sentenció.

➤ TAMBIÉN MIRA

Tilsa Lozano lloró por declaraciones de Olinda Castañeda y no retirará demanda

Todos los episodios de El show después del show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!