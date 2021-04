"La 'Uchulú' continuará en El Reventonazo de La Chola

El tik toker, la "Uchulú" agradeció la oportunidad y aseguró que seguirá en el camino de la comicidad.

"Ñanitos estoy súperfeliz, y espero que les haya gustado mi participación en El reventonazo de la Chola, que por cierto, saldrá desde este sábado a las 7:00 de la.noche. Sé que me falta mejorar mucho y con el tiempo lograré pulirme más. Agradezco a la Cholita por darme la oportunidad y también a mi público que me apoya día a día", dijo la tiktoker.

La influencer "La Uchulú", que saltó a la fama por el bailar el tema 'No sé' del grupo Explosión Iquitos, también aseguró que todo sus logros van dedicado a su madre, a quien espera poder ayudarla.

Con respecto a Jorge Benavides, que lanzó tremenda advertencia a 'Dayanita' en la última transmisión de 'JB en ATV' al señalar que la 'Uchulú' la está llamando para formar parte de su elenco y que podría ser su reemplazo, la tiktoker desmintió que tuvo comunicación con el humorista.

"Le agradezco al señor (Jorge Benavides) por tenerme presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con 'Dayanita', estoy empezando,tengo mi propio estilo", dijo la 'Uchulú'.

Además, la youtuber señaló que la seguirán viendo unas semanas más en el programa de la 'Chola Chabuca' para seguir mostrando su talento. "Yo feliz de estar ahí", dijo.

Recordemos que el último sábado la 'Uchulú' y el ingeniero bailarín se enfrentaron en la pista de baile e hicieron énfasis en que su rivalidad es sana y que no importa quién inició con la coreografía viral de la canción de Explosión Iquitos", sino entretener a su público.

Actualmente, la 'Uchulú' ya cuenta con un millón de seguidores en TikTok y más de dos millones que siguen su Facebook oficial.

