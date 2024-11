La Uchulú cambiará su nombre en el DNI: "Soy Etza Reátegui Wong".

Digan lo que digan, las críticas no deprimen a la influencer peruana ya que aseguró que quiere ser un "ángel" al leer los comentarios que le dicen que "nunca será mujer haga lo que se haga". En ese sentido, la madre de la artista, doña Paquita, no dudó en salir en defensa de su hija: "No le hacemos caso, lo único que miramos son las cosas buenas, para adelante y lo que sea para su futuro", sentenció.