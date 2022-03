Daniela Darcourt se solidariza con Brunella Torpoco: “Vuelve con súper fuerza”

“Más allá de que sea ella como tal, ya le he escrito, ya la he conocido (…) Pues que no se rindan y que aprenda a hacer sus cosas ella sola, que tome este momento de receso donde ella misma ha dicho que quiere liberarse, preocuparse por su familia porque eso es importantísimo, creo que eso es lo primero y eso no está en tela de juicio, yo la apoyo creo que si estuviera en su posición yo hubiera hecho exactamente lo mismo, pero que recapacite un poco ella y me pongo como ejemplo: tomate el tiempo que sea necesario, la gente ya te sigue, la gente ya te quiere y vuelve con super fuerza, talento tiene. El Callao te apoya, la gente que está en el medio también te apoya, te apoyamos conmigo cuentas en el momento que necesites, sé que no somos amigas que no hemos tenido el placer de entablar una amistad, pero de hecho dale con todo y hazlo tú sola porque tú puedes”, comentó la intérprete de ‘Señor Mentira’.