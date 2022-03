Brunella Torpoco desmintió con este mensaje que amenazas sean armadas

“Voy a agradecer a todas las personas que me han escrito, que se han tomado el tiempo y la molestia de escribirme y decirme que están conmigo en esta situación que he pasado tan difícil. Sé que la vida es dura, nunca imaginé pasar por esto pero bueno las cosas pasan y nada, gracias por ese cariño y por todo ese apoyo, tanto como mis amigos en este mundo artístico y estoy muy agradecida por todo con ustedes, por el público que también me apoya, con las personas que son maravillosas, ahí se demuestra la calidad de persona”, es una parte del extenso mensaje que ha publicado la salsera en sus redes sociales respecto al tema.