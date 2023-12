Daniela Darcourt se conmovió al hablar sobre sus planes de tener un bebé.

Daniela Darcourt no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al revelar sus deseos de formar su propia familia. "Lo único que le reclamaría a Dios es el chance que no me haya permitido formar mi hogar. Pronto, ¿no sé? Estoy trabajando en otro disco y eso es otro bebé", mencionó la cantante de salsa mientras la Chola Chabuca la abrazó. "Yo siento que la maternidad es una presencia de Dios", acotó la conductora.