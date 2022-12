Milena Zárate prepara espectacular show con su hija: “Kristel me salvó la vida, es mi mundo entero”

Este sábado se vivirá la gran final de El Gran Show, ¿llegas mentalizada?

De todas maneras, ya no hay forma de retroceder, retroceder nunca, rendirse jamás. Esta no será una final más, esta será mi revancha, yo tengo que levantar esa copa. Cuando ingresé a "El gran show" vi la oportunidad de cumplir ese sueño que vengo persiguiendo hace muchos años, lo dejé todo, cancelé todo, para estar aquí y entregarme al cien por ciento, con decir que, desde que ingresé, empecé a planificar mi show para esta gran final.

Dijiste que sí o sí venías por la copa...

En todo lo que yo hago, siempre voy a ganadora. Por ejemplo, hace poco vendí mi carro, y terminé andando en moto, para invertir en mi negocio. Así soy yo, yo me tiro a la piscina, el que no arriesga, no gana. En la vida, yo no tengo el apoyo de nadie, yo tengo que jugármela con lo que tengo a la mano y siempre voy a ganadora.

Y este sábado llegas con tu hija...

Sí, este sábado me acompaña mi hija y daremos un show hermoso. Que ella esté cerca a mí me da esa fortaleza y no me puedo caer porque, también, yo soy su fortaleza, las dos nos sostenemos. Ella le ha dado un giro a mi vida, llegó en un momento tan importante para mí, Kristel me salvó la vida, es mi mundo entero.

¿Eres una mamá muy exigente o engreidora?

Yo tengo un papel bien complicado porque yo crio sola a mi hija, si bien el papá está ahí, y se ven cada cierto tiempo y salen, yo soy la que llevo las riendas de ella, de su educación, de su crianza, de mí depende cómo crezca ella, entonces, yo soy su mamá, su amiga, su papá... Creo que estoy haciendo un buen trabajo, nadie nace siendo mamá o papá, yo he aprendido en el camino. Al final, los hijos son el reflejo de sus padres.

La gala pasada fue de muchas emociones para ti, ¿cómo las estás trabajando para que no te jueguen ahora una mala pasada?

Soy una persona muy emotiva, muy sensible, y estuve toda la semana pasada con muchos sentimientos que, de todas maneras, iban a salir, y no soy una persona de caretas. Y ahora estamos en un momento donde nos tocan y lloramos, gritamos y explotamos, acá pasamos mucho estrés porque ya estamos en la final, pero llegar con mi hija me da fuerza, estoy bien.

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero se definirá en la pista. Esta semana viviremos la gran final del reality de baile ¿Quién levantará la copa?

