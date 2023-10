Miguel Rebosio sobre Michelle Soifer: “En su momento fui parte de su vida y fui lo que fui”

Estoy feliz porque me vuelvo a reencontrar con Adolfo Aguilar, quien fue mi compañero en "El gran show", me gusta su faceta de conductor, estoy contento por él. La verdad es que no sé si seré bueno descubriendo farsantes, aunque, a veces, soy medio mentiroso, y también confío en mi intuición, entonces, voy a usar todas mis armas para ganar.