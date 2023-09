Michelle Soifer sobre Miguel Rebosio: "Es un ex que nunca me superó"

Michelle Soifer participó de una divertida secuencia donde tenía que bajar o subir a distintos personajes de un avión. Entre ellos se encontraba Miguel Rebosio, con quien mantuvo una relación en 2011 cuando ambos eran parte del reality 'Combate'. La cantante dejó a todos sorprendidos al bromear sobre los sentimientos del futbolista. "Al Conejo lo voy a bajar. No le vaya a dar algo o no le van a dar permiso, porque es un ex que nunca me superó. No mentira, ya está mayor", dijo entre risas.