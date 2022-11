Macarena Vélez se confiesa en la cocina de Ethel y Yaco: “Estoy feliz y muy enamorada”

La pasé muy bien, pero estuve muy nerviosa porque yo no soy buena en la cocina, solo sé lo básico. Hay que mantener la figura, así que no sé hacer guisos, lo mejor son las ensaladitas, los platos a la plancha... Lo bueno es que Tepha es buena en la cocina, hicimos una gran dupla, llegamos con toda la actitud.

Sí, lo que pasa es que Tepha se estresó por algunos momentos y ya no quería escucharme.

Tuvimos una competencia fuerte, Brenda y Angie tienen más experiencia en la cocina porque ellas les cocinan a sus parejas. Igual, nosotras no nos dejamos, lo dimos todo, ya lo verán este domingo.

Muchas mujeres soñamos con casarnos, pero todo es un proceso, primero tienes que conocer a la persona y en base a eso ver si son o no compatibles, la verdad, ahorita, no estoy pensando en eso. Sí tengo en mente tener una familia y que sea para siempre, pero ahora no estoy pensando ni en matrimonio ni en bebés.