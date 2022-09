Macarena Vélez rompió su silencio tras el reencuentro que tuvo con Said Palao

Macarena Vélez se presentó por primera vez en América hoy y participó en un divertido sketch. Durante la rueda de preguntas, Janet Barboza no dejó pasar la oportunidad para saber si la rubia se había encontrado con su expareja Said Palao .

Vélez no tuvo problemas en responder y aclarar que ambos ya están en diferentes caminos, pues a pesar que en el pasado compartieron una relación, los dos ya tienen parejas y están en otros proyectos.

"Con Said ha pasado hace uff de tiempo que ya no estamos. (¿Si está enterrado?) La verdad es que él ya está en otra relación, yo también me encuentro en otra relación, entonces cada quien está en lo suyo.", expresó.