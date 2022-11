Florcita Polo: “El único tiempo que tengo es para mi mamá y mis hijos”

Una vez más en la cocina, ¿cómo la pasaste?

Fue terrible, mi mamá me dirigió y ella no cocina nada. Es verdad que yo le enseñé a hacer algunos platos, prepara sopas, pero no es su fuerte

¿Conquistas por el estómago?

Sí, claro, a mis hijos, los amores de mi vida, yo los conquisto preparándoles platos ricos. Pero más que eso, me gusta que me conquisten por el estómago. Claro porque si estas con alguien que no sabe cocinar, que te va a ofrecer (risas)

Hablando de conquistar, ¿cómo estás sentimentalmente?

Tranquila, feliz, enfocada en mi trabajo, en mis hijos.

¿Por ahí alguien que te esté "tirando maicito"?

No, nada, no hay tiempo para nada, el único tiempo que tengo es para mi mamá y mis hijos. Pero no le cierro las puertas al amor, creo que en el momento menos esperado va a llegar.

¿Te ves formando una familia nuevamente? ¿Quizá con otro hijo?

No me cierro a nada, pero sí creo que con dos hijos me quedo, los hijos son una responsabilidad muy fuerte. Así, puedo organizarme bien en lo laboral y en la casa. Uno más sería más complicado.

¿Y cómo vas con Néstor?

Tenemos una relación de padres, nos comunicamos por los chicos, como tiene que ser.

¿Y qué proyectos tienes ahora?

Estoy animando eventos, trabajando con marcas y voy a retomar mis clases de actuación, me gusta el género drama, yo quisiera ser la mala de la película. Trabajando duro y parejo para los hijos.

