Yola Polastri: Augusto Polastri reveló detalles de su recuperación

"Ya está en casa. Tienen que hacerle la terapia y todas esas cosas. Ella está estable, en cuidado y consciente. Recuperada no está, pero está en proceso. (¿Con quién está en su casa?) La familia. No (amigos), ella está sola y tranquila. De este tipo de enfermedades tiene que estar tranquila. No se puede alterar nada, pero está tranquila", contó.