Yahaira Plasencia entrevistó a María Conchita Alonso y sus detractores la trolearon.

"A mí en realidad ya no me afecta, pero sí en algún momento sufrí de depresión", contó Yahaira a la cantante internacional. En otro momento, la exintegrante de Esto es guerra dio una inexacta declaración cuando María Conchita le preguntó cómo se animó a grabar el tema y Plasencia sostuvo que trabaja con Sergio George, pero recordemos, que actualmente la intérprete ya no tiene vínculo laboral.