Susy Díaz sobre nuevo romance de Flor Polo: "Su marido es su trabajo y dinero"

"No tiene tiempo para el amor, eso es lo que yo te digo. Ella vive conmigo, está todo el día con sus hijos. ¿En qué momento? No sé. (¿Si me molesta que ella esté rehaciendo su vida?) No, es que yo digo ¿en qué momento? Si todo el día para en la casa con los bebés, con el trabajo. Si van a la casa la encuentran ahí. ¿En qué momento? ¿Se escapa? No sé."