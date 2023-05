Flor Polo: ¿Cuánto cobró por aparecer en nuevo videoclip musical?

Como se recuerda, hace unas semanas Flor apareció en vivo en el programa y respondió a Néstor por la denuncia que él puso a Susy Díaz. "(¿Cómo recibí la noticia cuando Néstor demandó a mi madre?)

En realidad me dolió muchísimo porque mi mamá ha sido una persona que le ha ayudado mucho a él, y a él le consta. No voy a entrar en detalles, pero él sabe muy bien todo lo que le ha ayudado. Y no solamente a él, sino también a los dos."