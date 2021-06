Pamela Franco a Isabel Acevedo: "Ella sabe que si no habla de Christian no va a rebotar"

Pamela Franco respondió a Chabelita tras su aparición en el programa.

Pamela Franco habló con las cámaras de América hoy y contestó a Isabel Acevedo, quien hace poco estuvo en el programa y soltó algunas declaraciones sobre Christian Domínguez. "Bien malcriados son. He visto el programa, siempre lo veo, está clara la cosa hay que trabajar, hay que generar. Creo que más allá de todo debe haber un respeto."

"Por no aclarar las cosas desde el primer momento (le pasa eso). Cuando ya lo quieres aclarar después ya fue, la gente no le da la importancia que debió haber tenido. Le dije 'se te fue, cuando lo quisiste hacer ya no era' y aquí están los resultados. Aquí está su mostrito."

"Acá no tiene nada que ver la mascota porque quien lo tiene lo ama y todo. Traerlo a la mascota a un set que saben que van a relacionar a Christian Domínguez. Ella dice que tiene que trabajar y esto genera. Ella sabe que si no habla de Christian no va a rebotar. Ella está haciendo eso. A mi me queda claro."

