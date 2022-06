Fiorella Cayo explica qué es "aislamiento global" y respalda a Alessia Rovegno por respuesta sobre cyberbullying

"Y realmente no estamos siendo conscientes del daño que esto le puede causar a las personas, depresión, ansiedad, aislamiento global , muchísimas cosas. Así que creo que es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis y mucha importancia también en la educación, lo veo muy importante, el cambio está en uno mismo y hagamos el cambio ya ", afirmó la finalista del Miss Perú , a quien cuestionan por su frase "aislamiento global" .

"Extraordinaria, me encantó cómo cerró su respuesta. Yo creo que es un tema de colores, de gustos y de perspectivas. Cuando ella dice 'aislamiento global', es un aislamiento que está pasando en el mundo entero y eso significa global, para la gente que por ahí me escribe por redes y me dice pero qué es el 'aislamiento global', aislamiento general pues, que está pasando en el mundo entero", explicó Fiorella Cayo.