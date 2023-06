Maricielo Effio indignada por declaraciones del doctor Fong: "Me calumnia"

"Indigna salir aquí a decir la injuria que me están levantando, nunca en mi vida me pasó algo así, soy una mujer íntegra, soy una mujer honesta, soy madre, velo por los derechos de la mujer, por su seguridad y protección. Yo me he conectado porque me siento impotente de escuchar a este doctor que yo no cumplí con mis terapias. Ahora sí, con firmeza te digo, voy a ir hasta el final", expresó Maricielo, quien sostuvo que las pruebas que presentó el doctor Fong serían falsas.