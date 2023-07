Melissa Paredes se sometió a cirugía con doctor Fong, acusado por Maricielo Effio

Melissa Paredes reapareció en redes sociales luego de celebrar el gran éxito de su academia de baile, negocio que ha aperturado con Anthony Aranda. Pero eso no sería todo, pues la modelo se sometió a un nuevo retoquito en manos del doctor Fong, quien hace algunos días fue denunciado públicamente por Maricielo Effio por una supuesta mala praxis. “Les cuento que me hice esta intervención y voy espectacular. Casi ni sentí dolor después del proceso que es ambulatorio y sin corte, no es lipo. Se llama luxación cartílago costal”, publicó Meli en sus redes sociales recomendando los servicios del cirujano.