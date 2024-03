Yiddá Eslava resaltó a Ángel Fernández en medio de polémica con Julián Zucchi

"Llega un punto que yo ya no podía o sea a mí me están haciendo mi... Yo me enamoré de una persona que me encontró totalmente desarmada, ¿manyas? Y con su amor, con su paciencia estuvo a mi lado, soplándose tantas mi... de una separación, mientras que Julián me hacía mi... seguía saliendo con una con otra y yo decía, ¿por qué no lo ampayan?", indicó.