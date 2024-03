Yiddá Eslava se defiende por viajar sin sus hijos y con Ángel Fernández

“¡Querer tiempo para nosotras, no nos hace malas madres! A veces es muy injusto cómo se juzga a las mamás y más si son mamás solteras. Nosotras estamos siempre con nuestros hijos, días, noches y madrugadas atentas, y muchas veces (me incluyo) perdimos el rumbo, pensando que estar y dedicar todo el tiempo a los hijos me haría mejor mamá, y me equivoqué. Estar bien es ser mejor mamá, y mi bienestar es tener paz, reencontrarme y crecer, seguir cultivándome”, se lee al inicio.