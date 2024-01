Yiddá Eslava explicó por qué su nueva pareja prefiere estar lejos de la TV

"Él no quiere ir porque no le gusta la cámara y no le gusta la prensa. No es su ámbito. Él es fotógrafo y detrás del lente. Está traumado. Todo esto lo abruma", acotó Yiddá Eslava, quien se sorprendió cuando Julián Zucchi aprovechó el momento para invitar a Ángel Fernández a la alfombra roja. Y es que el argentino señaló que sería "buen marketing" para su película, ya que habría bastantes medios presentes.