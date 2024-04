Julián Zucchi se mudó a Argentina tras perder trabajos en Perú: "Me cancelaron"

“Es verdad que se me habían cancelado los trabajos en Perú por la situación mediática que me tocó vivir. Obviamente, yo trabajo con auspiciadores y no es una buena imagen estar ligado a escándalos, a pesar de que yo siento que no hice nada. Yo no declaré nada, yo nunca hablé mal de nadie. Pero bueno, igual me vi envuelto en un escándalo y eso hizo que se cancelen los contratos”, comenzó diciendo.