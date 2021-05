Jossmery Toledo hizo fuerte aclaración sobre Fabio Agostini

Jossmery expresó que no apoyaría a Fabio en El artista del año.

Jossmery Toledo hizo sus descargos en América hoy. Expresó que mantuvo unas saliditas con Fabio Agostini, pues solo salieron por cuatro meses en el tiempo que ella no era famosa en el mundo del espectáculo.

"Ya tuve ciertos problemas con él y creo que no he sido la única que ha tenido esos problemas, ¿no? Ha hablado mal de una mujer, para mi es de patán."

"Nunca hubo nada, pero salíamos y si él ha salido con 10 o 20, no me interesa. Yo sí he salido con él casi por 3 o 4 meses cuando era policía, cuando no era conocida."

"En su momento, que fue hace 3 o 4 años, cuando comencé a ser mediática aparece un video donde me vinculan con él. El único que tenía ese video era él. (¿Si él lo filtró?) Claro, sí se lo he dicho que ha sido él. ¿Para qué subiría yo ese video?".

