Fabio Agostini: "Ignacio Baladán no es mi amigo y bloqueó a Paula Manzanal de las redes sociales"

El español indicó que el chef pastelero dejó de seguirlo en Instagram.

Fabio Agostini "encendió" el set de América hoy por sus declaraciones sobre Ignacio Baladán y Paula Manzanal. El popular "Galáctico" aclaró que el chef pastelero nunca le escribió para decirle si estuvo molesto o no por la participación de Manzanal en El artista del año. Asimismo aseguró que no es su amigo.

"Ese chico no se atreve ni a mirarme a kilómetros, mucho menos a mandarme un mensaje. Lo único que hizo es que me seguía en el Instagram y ya me dejó de seguir. Y a Paula la bloqueó."

"Yo a mis exnovias no las bloqueo. Que quede claro porque algunas personas que me dicen que Baladán era amigo mio. Baladán no es amigo mio, era compañero mío."

"Si hubiese sido un amigo como los hermanos Palao, Facundo (Gonzáles) o Rafael Cardozo no lo hubiera hecho, es más les hubiera dicho que estoy hablando con ellos. Cuando una persona no me suma ni me resta, pues que disfrute."

