Janet Barboza sorprendida por todos los viajes de Vania Bludau: "No sé cómo lo hace, de dónde"

Janet Barboza dio una opinión muy sincera sobre los viajes que realizan las influencers peruanas , como es el caso de Vania Bludau . "Las cosas como son, a ver, yo sí soy un poco escéptica, yo no creo que el ser un influencer, teniendo un millón de seguidores, te permita realmente darte una vida de lujos , porque viajar en este momento, de un continente a otro, es un lujo", declaró.

"Es más, porque tenemos que tener en cuenta dónde te hospedas, el consumo, la ropa que usas, o sea la realidad del país, las cifras no dan para eso, entonces aterricemos un poquito porque de verdad no sé cómo lo hacen ", agregó la conductora de América Hoy .

"A Natalie Vértiz la ha auspiciado una marca internacional", comentó Brunella Horna . "Ya, pero no estoy hablando de Natalie, ojo . Natalie es una diosa, una reina", aclaró Janet Barboza , quien entonces fue consultada por sus compañeros a quién se estaba refiriendo.

"Bueno, de lo que hablábamos en el camerino, a eso me refiero, Vania Bludau viaja, viaja, viaja y viaja, y la verdad no sé de dónde, las cosas como son, pues, o sea estamos hablando de eso y estoy siendo clara", afirmó la pareja de Miguel Bayona , quien explicó que hay una diferencia con lo que hace Susy Díaz , quien estos días se encuentra en Italia para varios eventos.

"Vamos a mencionar a Vania porque está viajando mucho, entonces acá sí se entiende como es que Susy Díaz viaja y recorre el mundo, en el caso de Vania yo les digo, no tengo explicación, no lo sé, porque de verdad los movimientos que hace son muchos, hay muchos viajes y no hay un evento", finalizó Janet Barboza.