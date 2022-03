Gisela y Ethel lloran por muestras de solidaridad: "Somos unas damas, no responderemos con la misma moneda"

"Hace años dije que si un día la gente sabía mi historia, alguna parte, porque se dice que yo lo he contado todo y no es verdad, he guardado muchas cosas para mi intimidad. Siempre pensaba que si un día la gente conocía más sobre tu nacimiento Ethel, yo decía un día servirá para unirnos, aunque pensé que ese día no tenía que llegar ", contó Gisela Valcárcel .

La conductora de América Ho y aclaró que no dirán más sobre el tema ya que pertenece a su intimidad. "Cuando una madre saca adelante a sus hijos hay muchas cosas que no se cuentan, hay muchas cosas que quedan para la intimidad, aunque la gente piense que está todo expuesto. Nosotras hemos decidido siempre ser unas damas y callar, ahora por mis hijas ", aseguró.

Gisela Valcárcel agregó que no responderán no solo por su familia, sino también porque no hacen lo mismo que otras personas. "Si Ethel y yo no hablamos también es por algo, porque no se puede responder con la misma moneda a todos, sino de quién estaríamos hablando, de qué Jesús estaría yo hablando y de qué fe si yo respondo a todo lo que se diga de mí de la misma forma", dijo la conductora.