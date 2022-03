Gisela Valcárcel: "Nunca podré ser el padre de Ethel, pero ella solo me vio a mí y de verdad soy su madre"

"Quiero decir que ahora yo puedo hablar de Ethel como mi hija, porque ella lo decía tan seriamente el otro día, ella solamente me vio a mí, por supuesto que yo soy su madre, nunca podré ser su padre, pero he hecho todos los intentos, como toda mi familia, para que ella tenga y sea educada en un ambiente de amor ", contó Gisela Valcárcel .

Gisela Valcárcel agregó que actualmente solo depende de Dios y no de ninguna persona, además ha encontrado esa paz que no tiene precio. "Se lo digo hoy a estas alturas de mi vida, que puedo decir no dependo de nadie, excepto de quien debo depender, Dios. Lo demás queda atrás y uno va caminando. No hay que tener miedo, a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, pero las debe tomar", finalizó.