¿Edson Dávila y Belén Estévez evalúan tener un hijo juntos? Esto aclararon en vivo

“Yo te soy honesta, yo soy de la escuela antigua, a mí me gustaría enamorarme, tener hijos, yo no sé si quizás, escuchen, porque el tema de congelar los óvulos es porque quizás cuando yo sea, de verdad, pasen unos años, quizás me case y no pueda tener hijos, tenga algún inconveniente para tener hijos, entonces tengo congelados mis óvulos para prevenir, pero una cosa, nunca se sabe y soy honrada, uno nunca sabe que pueda suceder, así que dejo la puerta abierta”, sentenció.