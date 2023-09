Aldo Miyashiro nunca imaginó que Edson Dávila opine así sobre el look que lució durante el estreno de la telenovela "Perdóname". El conductor de "América Hoy" sorprendió al popular Lito al preguntarle si no tiene que pedirle perdón a alguien por su vestimenta. "Aprovechando la novela, ¿no tienes que pedir perdón a nadie? Lo digo por la vestimenta", señaló "Giselo", pero Aldo no dudó en responderle que él no tenía que decirle nada por la singular camiseta que lució Dávila.