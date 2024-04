Edson Dávila y su eufórica reacción al ver a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán calificó como una gran bendición la llegada de su última hija Luana y aseguró que se siente feliz de vivir muy cerca su crecimiento. "Ahora disfruto mucho a mi hija porque en otros momentos no he tenido esa facilidad porque jugaba en el extranjero, ahora sí tengo ese día a día con ella, comparto mucho y eso me hace muy feliz ver ese proceso", expresó en entrevista con Natalie Vértiz.