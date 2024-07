¿Melissa Klug aceptaría ir al podcast de Jefferson Farfán? Esto confesó

Melissa Klug fue consultada si aceptaría ir al pódcast de Jefferson Farfán, pese a los problemas legales que tienen. La empresaria dejó en claro que nunca pisaría el set de su expareja, pues sabe que no recibiría una invitación. Asimismo, señaló que no tendría problema en amistarse con el exfutbolista solo por la felicidad de sus engreídos. "Por mis hijos cualquier sacrifico, a mí solo me importa verlos felices", aseveró.