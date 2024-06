Mario Hart troleó a Yahaira Plasencia al recordarle a Jefferson Farfán

Mario Hart dejó impactada a Yahaira Plasencia al trolearla en vivo cuando le recordó a su expareja Jefferson Farfán y es que el conductor no dejó responder a la cantante sobre el próximo partido entre Perú y Argentina en la Copa América. "Yahaira no ve partido desde Rusia, desde el Mundial de Rusia 2018 porque ya no le importa ya", dijo el esposo de Korina Rivadeneira.