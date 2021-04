Christian Domínguez reveló que le regaló un departamento a Pamela Franco

El cantante de cumbia habló sobre el costoso regalo que le dio a la madre de su hija María Cataleya.

Christian Domínguez sorprendió a las conductoras de América hoy al revelar en vivo que regaló un departamento a Pamela Franco. El cantante de cumbia habló sobre el costoso detalle que le dio a la madre de su hija María Cataleya y que ahora ambos viven en dicho lugar.

"Acabo de comprarle un departamento a mi señora Pamela. Le he comprado y ha sido muy buena conmigo porque me deja vivir con ella. Le he dicho que le voy a comprar una casa", señaló el cantante de cumbia frente al asombro de Ethel Pozo por el tremendo regalo hacia la madre de su hija María Cataleya.

