Christian Domínguez lloró por Pamela Franco tras cumplir 3 años de relación: Gracias por darme un hogar

Christian Domínguez y Pamela Franco celebraron tres años de relación y pusieron fin así a la comentada "maldición" que tenía el cantante, pues no lograba cumplir más de ese tiempo con sus anteriores parejas. El actor peruano no pudo evitar conmoverse y lloró en vivo al agradecerle a la cantante por no dejarlo solo durante la época de pandemia y crecer como pareja.

"Siempre me dio su apoyo, nunca me dijo no y para mí esos dos años han sido cruciales. Por eso sé que ella es la persona con la que me quiero quedar. Me diste un hogar, que es lo más complicado, gracias por eso", puntualizó Domínguez antes de darle un tierno beso a la madre de su hija María Cataleya.