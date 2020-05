Andrea San Martín sobre coronavirus: Maia me dijo que ya no podía con esta situación

Andrea San Martín contó que su hija mayor sufrió de ansiedad y le dijo que es muy difícil lo que vive.

Andrea San Martín contó cómo pasa sus días de cuarentena junto a sus dos hijas. La empresaria afirmó que siempre les cuenta todo a sus pequeñas, quienes también ya saben lo que es el coronavirus, sobre todo su hija Maia.

"Ella realmente comprendió la situación; sin embargo, debo decirte que hace una semana más o menos le entro como una especie de ansiedad también, ella es bastante sensible, ya fue muy consciente de que había gente que estaba muriendo por este tema", dijo la modelo en un enlace con América Hoy.

"Me empezó a decir que tenía mucha pena de lo que estaba pasando, que por qué la gente se estaba muriendo tanto, que ella ya no podía con esta situación porque era difícil, se le complicaba poder estar con su familia, no podía ver a sus amigos, ya son muchos días", confesó Andrea San Martín sobre su hija mayor Maia.

