Andrea San Martín contó qué fue lo más difícil que le tocó vivir en Señores papis

¡Difícil reto! Andrea San Martín estuvo como invitada junto al elenco de Señores papis, la exitosa producción de América televisión que hoy llega a su fin, para revelar cómo le fue durante el rodaje de la serie.

En sus declaraciones, Andrea contó que el público la elogiaba por su personaje, pero otras veces no la querían ver. "Los sentimientos cambiaban en las personas. Con cada capítulo la gente decía como 'sí, me gusta', 'no, ahora quiero que pase esto'. Eso ha sido muy gratificante para mi por la interacción con el público", sostuvo.

Sin embargo, lo que pocos esperaban era que San Martín contara qué tan difícil le fue lidiar con los horarios entre su rol como madre y estar en pantallas.

