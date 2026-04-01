Olinda dio ultimátum a don Gil por su secreto: "Estoy harta"

Olinda no pudo más y entró a su habitación con don Gil para darle una advertencia por su secreto.
Luego del desprecio de los Gonzáles, Olinda (Nidia Bermejo) no aguantó más y buscó a don Gilberto (Gustavo Bueno) para exigirle que cuente toda su verdad. Y es que la prima de Juana no toleró que su familia la despreciara de la peor manera, por lo que decidió ir hasta su habitación con su esposo para darle un ultimátum en relación a su secreto mejor guardado.
"Estoy harta. En este preciso momento le dices la verdad a toda la familia o yo me largo", exclamó furiosa y a lo que su pareja le pidió que le de un respiro. "Ya te he dado como 20 y no me llames tortolita porque estoy molesta. Has conseguido que todos en la casa me desprecien. Tienes que decírselos, contárselos, porque yo no pienso seguir aguantando que me traten como una apestada. ¿A qué le tienes tanto miedo?", respondió.
En ese momento, don Gil comenzó a imaginar el terrible momento que viviría al contarle a los Gonzáles que tiene otra familia. Según pensó, todos los miembros de la casa empezarán a insultarlo y lo rechazarán de la peor forma.
"Viejo libidinoso", dijo Tito (Laszlo Kovacs) y a lo que Macarena (María Grazia Gamarra) se sumó: "Tremendo foragido, don Gilberto". Alessia (Karime Scander) también expresó su molestia e insultó al abuelo de la familia. "Y tenía pinta de ser un abuelito lindo, semejante basura". Asimismo, el resto de los Gonzáles gritó su furia, asegurando que estaban avergonzados y exigieron que se vaya de la casa.
Olinda interrumpió su imaginación al ver su rostro asustado y él le dejó en claro que aún no puede hablar. "Olindita, yo no puedo, pero tampoco me amenaces con irte. Yo no podría vivir sin ti. Si confienzo, yo...", exclamó don Gil cuando sufrió un desmayo. La prima de Juana entró en desesperación y comenzó a echarle aire con sus manos, pidiéndole que se despierte.
Olinda no pudo aguantar más guardarle el secreto a Don Gilberto y le gritó a los Gonzáles que él tenía otra familia. Todo sucedió durante un juego de bingo en el que todos los miembros de la casa estaban reunidos en la sala y la prima de Juana se encargaba de leer las bolillas.
Cuando le tocó decir el número de la letra G, la nueva matriarca del hogar dejó que sus sentimientos porque se sepa la verdad salgan a la luz y confesó a todos el secreto mejor guardado de don Gil. "G de Gilberto tiene otra familia", exclamó y los Gonzáles se quedaron en shock.
Lorena (Virna Flores) dudó de las palabras de Olinda y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. La prima de Juana no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba. ¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó en medio de lágirmas y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.
Luego del terrible momento que se vivió en la casa de los Gonzáles por el secreto mejor guardado de Don Gilberto, Joel (Erick Elera) se quedó intranquilo y no dudó en hacerle un interrogatorio a su abuelo. El hijo de Charo aprovechó un tiempo a solas con don Gil para preguntarle si era verdad o no que tenía otros parientes. Asimismo, no dejó de recordar a su padre Lucho (Bruno Odar) y la vez que les ocultó de la existencia de sus primogénitos con Reyna Pachas.
"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel.
"Eso de la otra familia no es cierto, no abuelo. Yo no creo, porque tú no eres como mi viejo, no?", agregó el hermano de Jimmy, visiblemente preocupado por la situación de don Gilberto, quien lejos de defenderse, continuó sin decir palabra.