Olinda dio ultimátum a don Gil por su secreto: "Estoy harta"

"Estoy harta. En este preciso momento le dices la verdad a toda la familia o yo me largo", exclamó furiosa y a lo que su pareja le pidió que le de un respiro. "Ya te he dado como 20 y no me llames tortolita porque estoy molesta. Has conseguido que todos en la casa me desprecien. Tienes que decírselos, contárselos, porque yo no pienso seguir aguantando que me traten como una apestada. ¿A qué le tienes tanto miedo?", respondió.