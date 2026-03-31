Olinda jamás imaginó que los Gonzáles le darían la espalda tras gritar el oscuro secreto de don Gilberto.
Olinda (Nidia Bermejo) decidió gritar a los cuatro vientos el oscuro secreto de don Gilberto (Gustavo Bueno) frente a todos los Gonzáles, pero no imaginó que el chismesito le traería fuertes consecuencias. La 'chismosita' de Las Nuevas Lomas vio cómo cada integrante de la familia salía sin despedirse de ella y dándole un trato muy serio, pero algo despreciativo.
Ella reclamó cuando llegó Juana (Natali Zegarra) porque todos le habían dado la espalda cuando ella decidió destapar el pasado del patriarca, y lloró porque jamás imaginó que todo le saldría mal.
No dudó en explicarle a 'su esponjita' que podría entender por cierta parte la supuesta infidelidad de su abuelo pues recuerda a la perfección que su abuelita, doña Nelly (Irma Mauri), tenía un carácter muy especial: "(¿A son de qué tendría otra familia?) No es por justificarlo, pero la abuela era... (Fregadita) Sí, pues sí. Era como tener a todas las brujas de Disney metidas en un cuerpo de medio metro".
Pero aclaró que a pesar de sus defectos, don Gilberto amaba a su 'palomita': "(Bueno de solo ver su fotito a mi me damello) Era brava, era brava, pero el abuelo la amaba, la quería así, con todos sus defectos. Pero de ahí a que se había metido una canita al aire, no sé, pero a mí se me derrumban todas esas creencias en el amor incondicional, te digo (No, no creo)".
Valeria Piazza no dudó en consultar a la carismática Olinda y ella decidió hablar sobre este posible estado de gestación: "Eso no es un buen horario para hablar de eso (Claro, porque Macarena está embarazada) O sea, y me está contagiando las ganas".
La 'chismosita' de los Gonzáles agregó que se están haciendo los esfuerzo para mantener con vida el apellido de la familia, pero no quiso hablar más del secreto: "Pero creo que de hecho hacemos un gran esfuerzo para que la familia siga creciendo y hacemos también el esfuerzo de mantener el matrimonio unido, de verdad aunque me da ganas no puedo decir el secreto".
Sin embargo, esto no sería todo pues Valeria Piazza decidió cuestionar al esposo de Olinda: "Por ahí podría ser de repente que alguien sea un hijo de don Gilberto o un hijo que aparezca, un hijo no reconocido, ¿qué podría ser?".
Las preguntas sorprendieron a Erick Elera, quien no dudó en soltarle una broma a Piazza en vivo: "La señorita es guionista, ¿no?". Ella respondió que tiene muy buenas ideas para lo que podría suceder en la exitosa serie: "(¡Claro! Ha venido con toda la chispa) Claro pero no, tengo buenas ideas, tengo buenas ideas".
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).
Sin embargo, el patriarca le reclamó a su esposa por mencionar que tenía 'pronóstico reservado', a lo que ella aprovechó a decir que si estaba bien podría revelar su secreto a la familia, pero automáticamente Gilberto se pusó 'súper mal'. Ella aseguró que lo que tenía pronóstico reservado era su matrimonio pues ella no merecía.