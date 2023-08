Don Gilberto conmovió a Joel al contarle secreto de doña Nelly.

Don Gilberto lamentó que Patty no le haya contado sobre la existencia de Clarita desde que iniciaron su relación. Por esa razón, el abuelo de Joel decidió revelarle el secreto mejor guardado de doña Nelly (Irma Maury). "Cuando conocí a mi Palomita, ella ya tenía dos hijos, Pepito y Luchito, pero no me quiso decir nada porque pensaba que no estaba maduro para asumir esa responsabilidad", comentó.